Pane al pane, vino al vino. Di positivo resta il punto, più che la prestazione. L’analisi di mister Andreazzoli, al termine della sfida con il Bologna, mette in evidenza cosa sia andato e cosa no. “La serata non mi è piaciuta. Viste le statistiche potremmo anche essere contenti. Il Bologna è stato superiore per personalità, palleggio, gioco, interpretazione. Da centrocampo in su ha qualità, dietro ha concesso poco. Non siamo riusciti a contrapporci. C’è da dire che Radu non ha fatto una parata e, sotto certi aspetti, siamo stati più produttivi degli avversari. Teniamo stretto il pareggio. Dobbiamo migliorare, se no diventa tardi. Dopo due sconfitte non abbiamo avuto la tranquillità necessaria. Non c’è stata crescita della squadra”.