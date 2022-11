Genoa, Blessin non conivince: sullo sfondo Bielsa ed Andreazzoli

Non è pià così salda la posizione di Blessin sulla panchina del Genoa.

Scricchiola la panchina di Blessin, il tecnico si gioca molto nella trasferta di Perugia tra 15 giorni, per non vedere l’ennesimo cambio sulla panchina del grifone dettato di un obiettivo promozione che si allontana.

Nella giornata di ieri ci sarebbero stati dei contatti con Aurelio Andreazzoli, come racconta Alfredo Pedullà, ma su di lui ci sarebbe anche il Verona. Un semplice approccio per il tecnico che ha già allenato la squadra, ma che fa capire come la società voglia il ritorno in Serie A.