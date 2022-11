Samp, Sabiri entra nel mirino della Fiorentina

Uno dei giocatori attenzionati dal mercato è il trequartista della Samp Abdelhamid Sabiri.

Il giocatore classe 96 (26 anni il prossimo 28 novembre) piaceva alla Fiorentina già in estate ma l’affare non era andato in porto e dunque la trattativa può riaprirsi a gennaio magari inserendo qualche contropartita (anche se da Genova lo vorrebbero fino a giugno). Sabiri è arrivato alla Samp a gennaio 2022 ma la situazione della squadra e della società potrebbero portare a diversi addii già a gennaio in casa doriana, per la Fiorentina molto dipenderà anche dalle uscite nel reparto, come detto. L’agente che ne cura gli interessi ha buoni rapporti con la società viola e questo potrebbe agevolare l’eventuale operazione.

Il marocchino ha anche passaporto tedesco visto che la famiglia si trasferì a Francoforte quando aveva solo tre anni. Esploso nel Norimberga, fu portato in Premier nell’Huddersfield Town dove però in due stagioni non è riuscito ad affermarsi. Tornato in Germania si è rilanciato per poi approdare all’Ascoli da dove, dopo una stagione positiva, lo ha prelevato la Samp. Sabiri ha scelto la nazionale marocchina ed in questi giorni ha la grande soddisfazione di giocare i Mondiali proprio con i Leoni dell’Atlante, insieme al viola Amrabat. Ragazzo molto riservato, fidanzato, appena arrivato a Genova lo aveva “adottato” un’anziana sua vicina di casa, l’unico sfizio è nel vestire visto che ama un abbigliamento da rapper. Alla Samp ha legato soprattutto con Colley.