Genoa, Blessin in bilico: Gila ad interim una possibilità

Genoa alla quinta gara senza vittorie, seconda sconfitta consecutiva e per la prima volta battuta anche al Ferraris ma, soprattutto, pesantemente contestato a fine partita dai tifosi del Genoa.

Doveva essere la partita del riscatto anche per Blessin dopo la rinnovata fiducia della societa’ in settimana ma il tecnico tedesco, che ha scelto di partire col solo Puscas in attacco, non riesce a incidere con le sue mosse e torna dunque pesantemente in bilico. Gilardino è pronto a guidare giovedì il Genoa col Sud Tirol. Una soluzione ponte, per il Mister della Primavera capolista nel suo girone, poi in arrivo uno tra Semplici e Bjelica.