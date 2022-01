Genoa, Blessin: Contro l’Udinese importante ripartire dopo Firenze

Blessin è soddisfatto del pareggio che il suo Genoa ha ottenuto in casa ieri pomeriggio contro l’Udinese.

“Oggi era importante ripartire dopo il 6-0 subito nell’ultimo turno – ha spiegato il neo tecnico -, e soprattutto ritrovare la fiducia in se stessi. In questi due giorni ho cercato di dare alla squadra alcune informazioni di base su come voglio giocare e ho trovato un gruppo che ha voglia di imparare. Salvezza? Ci sono ancora 15 partite da giocare e tanti punti da conquistare, l’importante è che la squadra ci creda”.

“Adesso però non è che dobbiamo dire che è stata una partita spettacolare, ma è stata buona e giocata nella giusta direzione e dobbiamo continuare così con la stessa mentalità e la stessa intensità anche se sappiamo che c’è molto lavoro da fare e la strada è lunga. Quello che abbiamo proposto oggi è stata una squadra che non vuole solo difendersi . Voglio una squadra che difenda offensivamente e questa è la mentalità giusta. Dobbiamo proseguire così e in queste due settimane di sosta lavoreremo sui dettagli per fare sempre meglio”.