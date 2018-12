Genoa, Bessa: Con la Viola pari utile

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Nel post partita con la Viola l’analisi di Daniel Bessa accende i riflettori sulla prestazione della squadra, apparsa in crescendo e sul consuntivo del campionato, al giro di boa del girone di andata.

“Questo 0-0 con la Fiorentina è un risultato utile per la nostra classifica” afferma il centrocampista brasiliano nella mixed zone del Ferraris. “Non avere subito reti è un aspetto positivo. Sia noi che gli avversari abbiamo cercato la vittoria sino all’ultimo. Siamo stati altalenanti in questa prima parte del torneo. Nonostante ciò considero che il bilancio sia buono data la piega che hanno preso le cose e per come siano andate certe partite. Alla resa dei conti forse meritavamo di essere più su in classifica: nel ritorno vogliamo migliorare e scalare qualche posizione. Auguro a tutti i tifosi, anche a nome dei compagni, un felice anno nuovo. Ci rivediamo nel 2019!”.