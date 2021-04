Genoa-Benevento, Zappacosta e Pandev in pole

Tra poco più di un’ora il Genoa scende in campo contro il Benevento.

Davide Zappacosta in casa Genoa è in pole per il posto a sinistra; l’alternativa è Czyborra mentre a destra c’è Biraschi in vantaggio su Ghiglione. Riecco il terzetto Zajc-Badelj-Strootman in mediana, in difesa torna Criscito accanto a Radovanovic e Masiello. In attacco Destro verso una maglia da titolare, con Pandev e Scamacca in ballottaggio per l’altro posto (ieri è stato provato il macedone).

Nel Benevento invece è pronta la difesa a tre con Tuia, Glik e Barba dal 1′. A destra più Depaoli di Letizia, con Improta a sinistra mentre in cabina di regia può tornare Viola al posto di Schiattarella (è avanti nel ballottaggio); da mezzali conferme per Hetemaj e Ionita. In attacco Lapadula verso una maglia da titolare, con Gaich in leggero vantaggio su Insigne per completare l’undici titolare