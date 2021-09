Genoa, Ballardini: La serietà del gruppo ottimo punto di partenza

Ballardini torna sul successo del suo Genoa sul campo del Cagliari raggiunto in rimonta.

“Abbiamo motivi per sorridere e motivi per riflettere. Sono contento per come abbiamo recuperato però bisogna anche pensare a quello che è successo nel primo tempo, in cui siamo stati troppo anonimi. Ma ho ragazzi molto seri, anche se alcuni sono arrivati da poco. Per creare una squadra e arrivare a una buona condizione ci vuole del tempo: la serietà però è un buon punto di partenza”. Poi l’allenatore commenta le reti di Fares: “Di solito – spiega Ballardini – non ci esaltiamo con il gioco aereo. Se Fares continua così ci va anche bene”. Infine un complimento speciale: “Cambiaso è un ragazzo straordinario, con tanta voglia di migliorare: da qui in avanti potrà fare solo meglio”.