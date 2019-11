Genoa, aperta la prevendita per la Coppa Italia

Circa 20mila spettatori sono attesi a Marassi per la partita con il Torino (sabato alle ore 18), tra cui quasi 400 in arrivo per sostenere la squadra ospite.

La prevendita per il match (ingresso gratuito per gli Under 14 ritirando un tagliando al Ticket Office al Porto Antico) prosegue con le consuete modalità. Sono reperibili, negli stessi canali di distribuzione (Ticket Office, on-line e ricevitorie Ticketone), pure i titoli di accesso per il match di Coppa Italia con l’Ascoli (martedì 3 dicembre, ore 18). Per questa sfida non solo validi gli abbonamenti stagionali. In merito alle prevedibili code alle biglietterie il giorno della partita, il club consiglia gli interessati di munirsi anticipatamente dei biglietti.