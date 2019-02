Genoa, agevolazioni biglietti per il Frosinone

Per la partita con il Frosinone (domenica 3 marzo allo stadio Ferraris, ore 15), il club promuove agevolazioni per favorire la partecipazione del pubblico. Gli abbonati di Gradinata Sud e Distinti, previa presentazione al Ticket Office del Porto Antico (10-19, lunedì chiuso) dell’apposito coupon inviato via mail e dei documenti degli intestatari dei biglietti, potranno acquistare sino a un massimo di tre tagliandi a tariffa privilegiata (5 euro il costo per la Sud, 10 euro per i Distinti). Si potrà approfittare della promozione anche il giorno della partita direttamente alle biglietterie dello stadio.

La prevendita avrà inizio venerdì al Ticket Office del Genoa Museum and Store. Da lunedì poi si estenderà alle ricevitorie Ticketone e on-line sul sito www.ticketone.it. Per gli Under 14 è attiva inoltre la promozione Under 14 per l’accesso gratuito in Gradinata Sud e nei Distinti, ritirando il tagliando al Ticket Office. Questi i prezzi base (*Under 16): Tribuna Inferiore Centrale 80 euro (*40), Distinti: 30 euro (*15), Gradinata Sud: 20 (*10), Settore 5: 20 euro (*10), Ospiti: 30 euro (*15).