Genoa, abbonamenti tribuna verso la vendita libera

Ha avuto successo l’open day di martedì, un tour guidato per tutti gli interessati dedicato alla tribuna inferiore del Ferraris, oggetto di massicce opere di ristrutturazione e finalmente aperta al pubblico. Procede infatti spedita la fase di prelazione (valida fino a sabato 12) relativa agli abbonamenti nello stesso settore, dedicata agli “aficionados” possessori di tessera stagionale di tribuna per la scorsa stagione. Ma c’è spazio per tutti: da domenica 13 ottobre scatterà la vendita libera. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento in esclusiva presso il Genoa Museum & Store del Porto Antico. E perché no, in seguito fare un passo nella storia del Grifone visitando il Museo, aperto tutti i weekend.

Di seguito modalità e prezzi degli abbonamenti di tribuna:

Prezzi

Intero Tribuna Inferiore – 750 Euro / Ridotto Tribuna Inferiore – 150 Euro (under 14)

Intero Tribuna Superba – 1.500 Euro

Tribuna Superba “Formula Partner” – 2.000 Euro

Tribuna Superba “Formula Top Plus” – 3.000 Euro

Sky Box – info commerciale@genoacfc.it

Corporate & Executive Club

Agli abbonati di ‘Tribuna Superba’ dotata di Poltroncine è assegnato il box “Corporate & Executive Club” contenente una card per accedere a uno sconto del 15% sugli acquisti al Genoa Store e sui pacchetti Genoa Experience, oltre a un business package a marchio Genoa. I titolari di card “Corporate & Executive Club” potranno partecipare a un evento business con una rappresentanza di giocatori e tecnici.