Genoa, 300 tifosi pronti per la trasferta di Ferrara

Su e giù per la via Emilia a rincorrere una fede, sventolare bandiere, mangiare chilometri di asfalto.

Fari spianati. Alle porte di un inverno che sembra già entrato, della serie c’erano una volta le quattro stagioni, la tifoseria del Genoa sarà presente in buon numero a Ferrara. Settimana tappa del viaggio, sulla tratta del campionato 2019/20. Un colpo di acceleratore, più che al freno. In oltre 300 saliranno i gradini del settore ospiti, con tanti saluti alla giornata lavorativa e all’orario serale. Senza contare il ritorno sul groppone per la levataccia mattutina. Al cuore non si comanda. La prevendita terminerà domenica alle 19 on-line e nelle ricevitorie Vivaticket. Prezzi: € 32 intero – € 22 ridotto Donna/Over 65/ Under dal 01/01/2004 in poi – € 14 Ragazzi nati dal 01/01/2007 (solo nei punti vendita, non online).