Allarme bomba presso gli uffici l’ex Equitalia, oggi Agenzia Riscossione di via d’Annunzio a Genova. Evacuato l’edificio che ospita gli uffici.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, i carabinieri, gli artificieri dei carabinieri e la polizia locale che sta regolando il traffico.

La circolazione in via d’Annunzio è interdetta e non può essere attraversato il tunnel di via delle Casaccie. I parcheggi non sono accessibili.