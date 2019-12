Genoa, 250 tifosi pronti per viaggiare verso la Puglia

Una trasferta di massa per il viaggio più lungo da coprire nel campionato 2019/20 in termini di chilometraggio. Sono previsti circa 250 sostenitori rossoblù allo stadio di via del Mare per il match con il Lecce che si giocherà domenica alle 12:30. La prevendita dei tagliandi chiude sabato alle 19 sulla rete vendita VivaTicket con le modalità comunicate. Una mobilitazione in forze, cose da Genoa, da parte della tifoseria che arriverà in Puglia in aereo, pullman e pulmini. Non solo toccata e fuga per sostenere il ‘Vecchio Balordo’ allo stadio. Qualche tifoso soggiornerà nella cittadina pugliese, famosa per il centro storico e i gioielli in stile barocco, per trascorrere il fine settimana. Calcio e turismo.