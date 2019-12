Arbitri A: Rocchi per il Genoa, Abisso per la Samp

La Can A ha reso noti i nomi del direttore di gara che dirigeranno il Genoa e Samp.

La sfida del Via del Mare tra Lecce e Genoa (domenica 8 dicembre, h 12:30), per la quindicesima giornata di Serie A TIM, sarà diretta dall’arbitro Gianluca Rocchi di Firenze, titolare di qualifica di internazionale. Gli assistenti nominati sono Alessandro Costanzo, della sezione di Orvieto, e Giorgio Peretti del distretto di Verona, entrambi con l’abilitazione di internazionali. A espletare le funzioni di quarto ufficiale Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli. La direzione della video assistenza arbitrale è stata affidata a Luca Banti di Livorno, coadiuvato da Stefano Liberti della sezione A.I.A. di Pisa. In occasione di questo turno la Lega Serie A non promuove iniziative particolari.

La designazione arbitrale per Sampdoria-Parma, gara in programma domenica 8 dicembre 2019 (ore 18.00) al “Ferraris” di Genova e valida quale 15.a giornata della Serie A TIM 2019/20.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Assistenti: Di Iorio di Verbano-Cusio-Ossola e Pagliardini di Arezzo.

Quarto ufficiale: Dionisi dell’Aquila.

VAR: Di Paolo di Avezzano.

AVAR: Carbone di Napoli.