Gaslini, domenica la Befana viene in 500 per la gioia dei piccoli pazienti

“Domenica 6 gennaio si rinnova la tradizionale visita all’ospedale Gaslini di Genova. Le 500 porteranno i doni ai piccoli ricoverati grazie alla collaborazione con La Band degli Orsi”.

Lo hanno annunciato nei giorni su Fb i responsabili del club Fiat 500 Italia, che rinnovano la tradizione per portare un sorriso di felicità ai bimbi dell’istituto pediatrico di Genova Quarto.

Il convoglio di un’ottantina di mitiche Cinquecento, provenienti da tutta la Liguria e dal Piemonte, porterà anche i doni con le Befane.

Le visite del club Fiat 500 Italia si sono inziate 21 anni fa e ormai sono una consuetudine, molto apprezzata dai piccoli pazienti.

L’appuntamento per il raduno delle Cinquecento e delle Befane è in programma alle 8,45 di domenica prossima in piazzale Kennedy a Genova. Le auto poi sfileranno per corso Italia, via Cavallotti, via Caprera e via V Maggio.