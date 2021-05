Garibaldi (Pd): sabato scorso in piazza con Liguria Pride per sostegno a ddl Zan

“Del ddl Zan in queste ultime settimane si è parlato molto, sia per l’avvicinamento della data in discussione in Parlamento sia grazie anche l’intervento dal palco del primo maggio di Fedez.

I prossimi passaggi per l’approvazione del ddl Zan, che è un grande passo di civiltà che il nostro Paese aspetta da troppo tempo, si stanno avvicendando abbastanza velocemente.

Giovedì scorso c’è stata la conferma che la discussione sul ddl Zan avrà inizio, presto, senza accorpamento di altri testi.

È il momento, adesso, di non guardare più indietro e di compiere questi ultimi necessari passi più veloci che si può, uniti e compatti verso l’obiettivo della civiltà e della uguaglianza.

Sabato ero in piazza a Genova alla bella manifestazione organizzata da Liguria Pride in sostegno del disegno di legge”.

Lo ha comunicato stamane il capogruppo regionale Luca Garibaldi (Pd).