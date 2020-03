Gandolfo: non ci sono persone positive al Covid-19 a Recco

Carlo Gandolfo, sindaco di Recco oggi domenica 15 marzo 2020 interviene su facebook per dare alcune notizie sul virus covid-19. Il sindaco desidera tranquillizzare la cittadinanza sulle presunte positività di qualche cittadino recchese. Ecco le sue dichiarazioni:

«Ad oggi – ha rassicurato in via ufficiale Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, attraverso la sua pagina Facebook – non c’è nessun caso positivo al Coronavirus seguito in casa a Recco. Sono due le persone in quarantena obbligatoria nelle loro abitazioni perché hanno avuto contatti con casi positivi, ma non vuol dire che queste due persone siano anch’esse positive al virus.»

Quali terapie dovranno seguire queste persone? Chiediamo al sindaco.

«Saranno comunque monitorate dalle autorità sanitarie, nel primo caso fino al 22 marzo nell’altro fino al 25 marzo. Sono questi i dati più recenti ricevuti stamattina dall’Asl 3, che segue attentamente l‘evolversi della situazione e da cui ho ricevuto e riceverò gli aggiornamenti. Asl 3 mi ha confermato, stante l’evolversi della situazione, il tampone viene fatto solo a chi manifesta sintomi gravi; chi invece ha un andamento benigno dell’infezione non viene sottoposto a tampone.»

Quali raccomandazioni per i cittadini?

«Vi invito ad attenervi scrupolosamente alle raccomandazioni diffuse dalle autorità sanitarie e vi ricordo quali sono le procedure in caso di sospetto contagio: chi ha sintomi quali febbre e tosse deve rimanere a casa in autoisolamento e deve evitare di avere contatti con gli altri membri della famiglia, restando in ambienti separati, possibilmente utilizzando bagni diversi e qualora non fosse possibile, provvedendo a igienizzare il bagno dopo l’uso.»

Quando bisogna chiamare il 112?

«Chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37.5 C deve contattare il proprio medico curante. E’ il comportamento dei singoli a fare la differenze perché è importante utilizzare comportamenti corretti ed eseguire tutte le attività di autoprotezione indicate dal Ministero della Salute.»

Infine il sindaco ricorda, nonostante le belle giornate di sole, di restare a casa e di non recarsi in passeggiata ed evitare assembramenti.

«Ringrazio – conclude Gandolfo – gli agenti della Polizia locale per essersi messi a disposizione della cittadinanza, in questo difficile momento, e tutto il personale del Comune che ha garantito il funzionamento della macchina amministrativa. Invito tutti a restare a casa.» ABov