Entra in un bar armato di coltello e aggredisce gli agenti: arrestato a Genova

E’ successo ieri di prima mattina a Cornigliano

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dalla Polizia per diversi reati, tra cui violenza o minaccia, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, oltre a lesioni personali aggravate.

L’uomo è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e per la sua posizione irregolare sul territorio nazionale.

L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 7.30 in via Cornigliano, quando una volante dell’UPGSP è stata chiamata per una segnalazione di lite nei pressi di un bar.

Al primo passaggio, alcuni testimoni hanno descritto un uomo che poco prima aveva aggredito una donna prima di allontanarsi.

Mentre gli agenti monitoravano l’area, una donna ha indicato il 34enne, corrispondente alla descrizione, segnalando che l’uomo aveva tentato di entrare nel locale con un coltello.

Alla vista degli agenti, l’uomo ha reagito con aggressività, attaccandoli verbalmente e fisicamente, colpendoli con calci e gomitate all’addome.

Durante l’intervento, il coltello utilizzato è stato sequestrato all’interno del bar. L’uomo è stato arrestato e sarà processato per direttissima, con l’attuale presunzione di innocenza.