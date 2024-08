La scorsa notte in via Rolla a Genova Cornigliano gli agenti della Polizia di Stato di Genova hanno arrestato un 19enne straniero e denunciato un minore straniero per il reato di tentato furto aggravato in abitazione.

Gli agenti di una Volante sono intervenuti, a seguito di una segnalazione, in un appartamento di via Rolla, dove il 19enne e il minore avevano cercato di scassinare la porta d’ingresso per poi rubare all’interno.

In particolare il 19enne, con un attrezzo atto allo scasso, ha colpito più volte la porta per cercare di aprirla armeggiando con la serratura.

In casa c’era la compagna del proprietario, che sentendo i colpi e vedendo la maniglia muoversi come se qualcuno cercasse di entrare, ha immediatamente chiamato la Polizia e il suo partner che stava rientrando verso casa.

Il proprietario, precipitatosi nell’appartamento, è riuscito a sorprendere e fermare i due giovanissimi ladri consentendo così ai poliziotti, tempestivamente intervenuti, di fermare i due malviventi stranieri.

Il maggiorenne è stato arrestato, il minorenne è stato denunciato all’autorità giudiziaria.