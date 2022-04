Fuori il nuovo singolo di Andrea Brilla, cantautore genovese. Si chiama “Ti porto via” ed è disponibile in digitale da oggi.

Fuori il nuovo singolo di Andrea Brilla, per Indieca Records

Un brano così leggero da celare dietro una triste verità;

una reazione naturale e sorridente ad una vita difficile che si prova a migliorare anche solo attraverso la propria fantasia (che, a volte, è l’unica cosa che ci resta).

Fuggire è difficile, il mondo risulta un posto sempre più ostile nel quale vivere, ma che si può rendere migliore con la propria immaginazione e la persona giusta al proprio fianco.

Alla fine ‘ti porto via’ è una frase che vorremmo sentirci dire un po’ tutti almeno una volta nella vita, quando intorno va tutto male, no?

La “finta spensieratezza” del testo è riflessa nell’arrangiamento di Andrea, prodotto perfettamente da Luca Bossi che fa risplendere e mette ancora più in luce le parole di Brilla: la canzone si trasforma in una leggera brezza rilassante nella quale possiamo perderci, rassicurati dal fatto che, in un modo o nell’altro, tutto andrà bene.

Un brano indie a tratti: manca completamente una vena triste e malinconica ma, una volta colto il significato profondo del testo, i sorrisi si fanno sempre più seri.

“Lo sai sono scemo,

Ma mi diverto,

Uso la fantasia.”

E forse è veramente il momento di smettere d’essere dei cupi intellettuali, lasciandoci andare alla felicità mentre Brilla “ci” porta via con se.

QUI per ascoltare il brano su Spotify

BIO

Mezzo ligure mezzo toscano, Andrea Brilla trascorre la sua adolescenza ad ascoltare i cantautori italiani e scrivere le sue prime canzoni.

Nel suo sangue iniziano così a scorrere ascolti di Battiato, Battisti, Dalla.

Nei suoi vent’anni inizia a portare in giro la sua musica, accompagnato dal solo pseudonimo Brilla e dai molteplici significati che l’avvolgono.

Nel 2016 esce il debut EP omonimo, prodotto da Giuliano Dottori (Amour Fou) e impreziosito dal featuring con Verano (già Officina della camomilla).

Inizia così un viaggio in trio per promuovere il disco, superando i confini liguri.

A marzo del 2018 Brilla entra nuovamente in studio per registrare il primo album di lunga durata per Pioggia Rossa Dischi e Dischi Soviet Studio, edizioni Metatron.

La Tuta di Goldrake è anticipato dall’uscita dei singoli Gennaio e Quel Senso di Sete.

I concerti di presentazione della Tuta di Goldrake , partono da Imperia e toccano Savona, Genova e Milano , poi vengono interrotti a causa della pandemia.

A gennaio del 2022 il cantautore pubblica un nuovo singolo,”Posata” è frutto della collaborazione con il produttore Luca Bossi (già Edda).Edizioni Boc.