Ieri sera poco dopo le 23 la squadra dei vigili del fuoco di Multedo è intervenuta in via Chiaravagna per una fuga di gas. In seguito ad alcuni lavori di scavo, per la posa delle fibre ottiche, un escavatore ha tranciato un tubo del gas metano provocandone la perdita.

Sul posto è giunta anche la squadra di iReti per la riparazione, mentre i pompieri garantivano la sicurezza.

La strada è stata chiusa al traffico.

Al termine della sistemazione del tubo, la strada è stata riaperta.