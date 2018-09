Frosinone-Samp, Ekdal: Bello vincere così

«È sempre bello vincere…». Parole sante, Albin Ekdal. Lo svedese si è preso in mano il centrocampo della Sampdoria come se lì in mezzo, tra quelle zolle, tra quelle maglie, ci giocasse da una vita. E i frutti si vedono. Il 5-0 sul Frosinone non è maturato casualmente sul nostro albero.

«Dobbiamo continuare così – racconta in esclusiva -, abbiamo una partita già mercoledì, con la Fiorentina, per confermarci. Con il Napoli ci siamo comportati bene e allo “Stirpe” pure. Ma dobbiamo subito concentrarci sul lavoro e sui prossimi impegni». Ora sotto con l’impegno contro la Fiorentina di mercoledì al Ferraris per il recupero della prima di campionato.