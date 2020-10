Due imprese liguri finaliste al Top of the Pid/Mirabilia 2020

La app “Spiaggiati” e l’assistente virtuale “Battista” in gara per il podio, la premiazione dei vincitori a Caserta in primavera

Sono due le imprese liguri in finale per il Premio “Mirabilia Top of the PID 2020”, che andrà alle migliori innovazioni 4.0 a sostegno del turismo ed è nato dalla sinergia tra i PID (Punti Impresa Digitale) delle 18 Camere di commercio che aderiscono al network Mirabilia, nato nel 2012 per valorizzare i territori UNESCO.

Si tratta della app Spiaggiati (TNN SRLS di Genova), lanciata nell’estate del Covid-19 per dare la possibilità ai comuni costieri di rendere accessibili le spiagge libere al maggior numero di cittadini possibile e in sicurezza, adottata a Genova e in altre quattro città liguri e poi esportata in Sardegna; e di Battista (Ligusto Snc di Villanova d’Albenga) sistema automatizzato per la gestione in sicurezza degli ingressi nei piccoli musei, sperimentato per il Museo del Vetro di Altare.

La risposta al bando “Mirabilia Top of the PID 2020” è stata molto incoraggiante: tra le oltre 40 proposte arrivate ne sono state selezionate 11, in rappresentanza dei territori di 7 regioni italiane e di 9 Camere di commercio (tra cui quella di Genova e quella Riviere di Liguria), a dimostrazione di come l’innovazione tecnologica sia ormai un elemento diffuso e competitivo in tutta Italia.

Le 11 finaliste verranno invitate alla prossima Borsa del Turismo Culturale di Mirabilia nella primavera del 2021 alla Reggia di Caserta. In quella occasione verrà definito il podio, con la prima classificata che verrà premiata con un assegno di 3.000 euro, la seconda con un soggiorno di una settimana e la terza con un soggiorno di un weekend all’interno di uno dei territori Mirabilia.

Ecco le altre 9 idee in competizione: Glooci (The Thinking Clouds): l’idea, proveniente dal territorio della Camera di Commercio di Benevento, è un’app che crea un’esperienza conversazionale coinvolgente per scoprire i territori con l’aiuto di un genius loci; NexToMe (NEXTOME SRL – Camera di Commercio di Bari): indoor Locator e asset tracking per gestire al meglio gli spazi, il distanziamento e la pulizia dei luoghi al chiuso; Travelly (BIDATA SRL – Camera di commercio di Caserta) app che fornisce itinerari smart in base alle preferenze degli utenti grazie all’utilizzo dei big data; Smart Culture (CulturalCloud SCAR – CCIAA Chieti Pescara): progettazione di stanze olografiche immersive per realtà museali;Smart Tasting (Azienda Agricola Goretti – CCIAA Perugia): sviluppo di degustazioni agili prenotabili dall’ecommerce, con possibilità di visite virtuali nelle vigne; Ciao Booking (Ciao Booking Srl – CCIAA Verona): gestionale per strutture ricettive con integrazioni ai principali marketplace del settore e features legate alla domotica; Apriti Sèsamo (Intelligentia Srl – CCIAA Benevento): app per accessi automatizzati all’interno di beni ecclesiastici; Kross Booking (Solution Plus Srl – CCIAA Bari): gestionale in cloud per hotel e b&b che permette di gestire anche i canali di prenotazione online.