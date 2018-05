Oggi pomeriggio alle 18 circa la squadra di Bolzaneto è intervenuta in via Natale Gallino per un incidente stradale. Per cause in via di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente.

Gli occupanti, grazie al corretto uso delle cinture e la presenza di air bag, sono scesi con le loro gambe dagli abitacoli.

La squadra ha messo in sicurezza i veicoli e l’area è fatto viabilità in attesa delle polizia locale. Il 118 ha preso in carico la cura dei feriti.