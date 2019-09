Frontale sul cavalcavia di Ponzano Magra: l’intervento dei VVF

I vigili del fuoco del Comando Provinciale della Spezia – Distaccamento di Sarzana, sono intervenuti alle 11:30 sul cavalcavia di Ponzano Magra per lo scontro frontale tra due autovetture.

La squadra di cinque unità ha operato per l’estricazione dei due occupanti di una delle autovetture e, assieme al personale medico, alla loro immobilizzazione per il successivo trasporto negli ospedali di Sarzana e Spezia.

Per l’estricazione degli occupanti l’autovettura, i vigili del fuoco hanno usato il corpetto estricatore Ferno-KED, rivoluzionario presidio per l’estricazione e l’immobilizzazione spinale realizzato per afforntare le difficoltà in ambienti ristretti, tutelando la colonna vertebrale del paziente.

Contemporaneamente si è provveduto anche alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Per la durata delle operazioni si è resa necessaria la chiusura, da parte della Polizia Locale, della SS62 della Cisa in entrambi i sensi di marcia per circa una mezz’ora.