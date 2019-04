Frontale A12, si allungano i tempi di riapertura della strada

Si allungano i tempi per la riapertura del tratto sulla A12 interessato da un tragico incidente che ha visto un tir saltare la carreggiata e scontrarsi frontalmente con una bisarca.

Soprattutto è la carreggiata sud, verso Livorno, dove sono presenti tutti i mezzi coinvolti, tra cui un’auto.

Autostrada per l’Italia consiglia, per gli utenti che dal Piemonte sono diretti verso il corridoio tirrenico, di percorrere la A21 fino a Piacenza e successivamente la A1 e l’A15 verso La Spezia o in alternativa la A11 in direzione Pisa.

Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso.

