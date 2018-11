Frana a San Carlo di Cese, crollata porzione di strada

Secondo alcune testimonianze stasera è franato un grosso tratto della strada verso San Carlo di Cese, sopra Genova Pegli.

Il pezzo di carreggiata in Val Varenna risulta crollato per circa tre quarti nel torrente in seguito alle forte pioggia che si è abbattuta in zona (nella foto di G. Battinelli).

Il Centro Meteo Ligure-Limet ha inoltre segnalato che è stato interrotto il transito in località Carpenara.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e tecnici della Protezione civile. Al momento non risultano feriti.

