Genoa-Napoli 1-2, contestazione e ko nel finale

Una buonissima prova per il grifone di mister Juric che cede solo nel finale al Napoli di Ancelotti.

Vittoria in rimonta 2-1 per il Ciuccio non e siporta a -3 dalla Juventus. Apre Kouame al 20′, pareggio di Ruiz al 62′, dopo che il match era stato sospeso per la pioggia una decina di minuti al 58′. A quattro minuti dalla fine l’autogol di Biraschi che decide il match.

Durante il match contestazione feroce della Gradinata Nord con uno striscione “Preziosi prima o poi morirai..il Genoa mai..” molto duro che ha scatenato molte polemiche.

Insomma per il Genoa alla fine 0 punti tanta pioggia e molta tensione.

