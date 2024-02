Frana a Pieve Ligure, trasporto garantito con mezzi del Comune

Domani scuole chiuse

In merito al crollo del muraglione avvenuto oggi pomeriggio in via Roma sulla strada che porta a Pieve Alta, sono intervenuti i Vigili del fuoco.

Con il crollo del muraglione e la conseguente frana, la strada è stata invasa da terra e fango.

I Vigili del Fuoco hanno subito appurato che nessuna persona vi fosse rimasta coinvolta.

La Città Metropolitana ha messo in campo i mezzi per movimento terra per liberare almeno una corsia e permettere l’accesso alle abitazioni soprastanti.

A tale proposito l’Amministrazione del Comune comunica che nella giornata di domani le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse.

Inoltre in seguito alla rottura di un tubo danneggiato dalla frana dalle ore 19.30 è stata posizionata in via XXV aprile in corrispondenza di via Demola un’autobotte per rifornire i civici privi di acqua.

A livello di trasporti non funzionando la cosiddetta “Pievetta”, il Comune assicura il servizio da Pieve Alta sino a Villa Betania e ritorno.

Il trasporto avverrà tramite mezzi comunali a partire dalle scalette sopra Piazza D’Amato. Inoltre il parcheggio della Piccola sarà libero.

Alcuni residenti segnalano l’ingrossamento dei rii nei pressi delle crêuze. E’ necessario, quindi, prestare la massima attenzione.

