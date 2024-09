Recco, furto da 20mila euro in agenzia immobiliare: 48enne arrestato

Ieri i carabinieri di Recco, dopo approfondite indagini, sono arrivati a individuare l’autore del furto avvenuto nelle scorse settimane all’interno di un’agenzia immobiliare della cittadina del Golfo Paradiso.

La vittima, titolare dell’agenzia, durante la pausa pranzo si era allontanata lasciando all’interno di un cassetto della scrivania un orologio di marca Rolex e due anelli per un valore complessivo di 20.000 euro.

Dalla vetrina dell’agenzia il ladro era intento a osservarla e, approfittando della momentanea assenza della donna, è riuscito a forzare la porta di ingresso rubando i monili e l’orologio.

I militari sono quindi riusciti a identificare l’autore del furto. Si tratta di un 48enne del posto già conosciuto alle Forze dell’ordine, per cui il Tribunale di Genova ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto di beni preziosi.

Concluse le formalità di rito il ladro è stato rinchiuso nel carcere di Genova Marassi.