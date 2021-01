Forzano finestra, entrano in un dehor e consumano droga: cinque denunciati

Nei guai due siriani, due marocchini ed una genovese

Ieri pomeriggio la Polizia ha denunciato, due siriani, due marocchini ed una genovese, di età tra i 20 e 50 anni, per occupazione di edifici in concorso.

Il gruppo ha forzato la finestra di un dehor di un locale di piazza dello Scalo, davanti a via Gramsci, in quel momento chiuso, per poi accomodarsi tranquillamente al tavolino per consumare sostanze stupefacenti in barba anche al divieto di assembramento.

Grazie alla segnalazione del proprietario, gli uomini della volanti sono riusciti a “pizzicare” i cinque personaggi proprio mentre stavano consumando, in tutta tranquillità, della droga.

Per il gruppetto è scattata la denuncia per invasione di edifici, la sanzione per inosservanza del decreto anti Covid e la segnalazione in Prefettura come assuntori di droghe; inoltre la genovese, che si è rivolta agli agenti con frasi offensive, è stata anche denunciata per oltraggio a Pubblico Ufficiale.