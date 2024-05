Interrogatorio fiume: dalle 11 Toti sotto torchio di tre pm. Avanti a oltranza

È ancora in corso nella caserma della Guardia di Finanza di Molo Giano, nel Porto di Genova, inaccessibile per giornalisti e curiosi, l’interrogatorio del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che dallo scorso 7 maggio è agli arresti domiciliari per corruzione.

Oggi l’indagato è stato prelevato nella sua casa di Ameglia e trasportato a Genova dagli investigatori della Guardia di Finanza.

L’interrogatorio si è iniziato alle 11 e intorno alle 15 non era ancora finito.

Secondo quanto trapelato, il governatore ligure starebbe rispondendo a tutte le domande dei pm Luca Monteverde e Federico Manotti e del procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati.

L’interrogatorio fiume potrebbe proseguire fino a stasera o essere interrotto per poi riprendere nella giornata di domani.