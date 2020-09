Focolaio Covid in una struttura psichiatrica nello spezzino | Video

A comunicarlo è il sindaco Daniele Montebello

Nuovo problema sanitario nello spezzino dove in una struttura psichiatrica di Castelnuovo Magra si è attivato un focolaio Covid.

A comunicarlo è lo stesso sindaco Daniele Montebello, sulla propria pagina Facebook.

“Nella struttura Casa Cardinal Maffi negli ultimi giorni si sta registrando un focolaio, abbiamo poco più di 20 positive all’interno”.

“Siamo in contatto con l’Asl e con gli operatori della struttura, per gestire nel miglior modo possibile con il sostegno della protezione civile questa piccola emergenza. Occorre mantenere il più isolato quel luogo per non diffondere il virus. È una situazione che desta qualche preoccupazione. Si tratta di una residenza psichiatrica per cui il tema è delicato, ma con Asl5 e con il personale della struttura stiamo lavorando bene”.

Sul territorio comunale sono presenti 10 positivi ed una quindicina di persone in quarantena.

