Banca Unicedit, sono in programma 350 assunzioni entro giugno

Unicedit, sono in programma 350 nuove assunzioni entro giugno 2022.

La banca Unicredit assume personale. Dopo gli accordi fatti nello scorso gennaio con i sindacati, inizia il programma di 350 nuove assunzioni da realizzare entro giugno 2022. Le assunzioni riguardano tre figure: consulente di filiale nella rete commerciale, consulente Unicredit direct, consulente private banking/wealth.

Questo è uno dei primi passi del nuovo piano voluto dall’amministratore delegato Andrea Orcel; che vede Niccolò Ubertalli, responsabile dell’Italia per la banca, impegnato nella realizzazione.

«Le assunzioni che verranno realizzate in tutta Italia ci consentiranno di rafforzare ulteriormente la nostra vicinanza ai territori in modo socialmente responsabile. — Leggiamo in una nota di Nicolò Ubertalli, responsabile dell’Italia per la banca. — Queste assunzioni ci aiuteranno a favorire un importante ricambio generazionale; anche in vista dei nuovi investimenti digitali che ci attendono; sono in linea con gli obiettivi di rilancio previsti dal piano Unicredit Unlocked».

Tra i vari obiettivi di questo piano industriale vi sono una serie di processi di semplificazione delle attività di gestione del credito grazie a investimenti soprattutto nel settore digital & data, che andranno a favore della clientela.