Gli agenti del reparto di Polizia giudiziaria della Polizia locale di Genova, insieme ai colleghi di Sampierdarena, ieri hanno arrestato uno straniero per detenzione a fini di spaccio di otto grammi di cocaina.

L’arresto è avvenuto in zona Fiumara a seguito di attività di controllo durate circa una settimana.

Il giovane, infatti, nemmeno sette giorni fa era già stato arrestato per lo stesso reato.

Durante l’operazione, i numerosi genovesi presenti, hanno espresso la loro soddisfazione per l’operato della Polizia locale e hanno applaudito gli agenti.

Nella stessa operazione sono stati denunciati in stato di libertà due minorenni trovati in possesso di 75 grammi di hashish e di un bilancino per il confezionamento delle dosi di droga.

Altri due minori, inoltre, sono stati segnalati per la stessa motivazione.

Tutti e quattro sono stati riaffidati alle rispettive comunità di accoglienza dalle quali provenivano.