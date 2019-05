Fiorentina-Genoa, Prandelli: Dovremo rimanere tranquilli

Prandelli crede ancora fortemente alla salvezza e da la carica ai suoi in viste della sfida clou di questa sera contro la Fiorentina al Franchi.

“Dobbiamo giocare con grande capacità e serenità di stare dentro la partita. Le emozioni sono solo personali. E’ stato un destino crudele ma questo è sempre nelle nostre mani. Non ci deve essere paura. Siamo consapevoli della difficoltà ma domani non ci deve essere paura: solo attenzione e concentrazione. Gestire il risultato in attesa di notizie da San Siro? Secondo me è impossibile preparare la partita pensando di gestire un risultato. Noi dobbiamo arrivare preparati. Loro vogliono vincere, noi non vogliamo perdere e giocheremo per quello”.