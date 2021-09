Fiorella Mannoia in concerto ad Andora, sabato 11 settembre alle ore 21:00 nell’area luna park. Evento gratuito.

Il concerto gratuito sarà il più importante evento live della Liguria nel mese di settembre.

Demichelis commenta:

“Anche Andora fra le città che riaprono agli eventi musicali”

La Mannoia chiude nella località del ponente ligure il suo tour estivo.

La Mannoia chiude nella località del ponente ligure il suo tour estivo.

L’evento, organizzato dal Comune di Andora, sarà come sempre gratuito.

Ma, in ottemperanza alle normative contro la diffusione del covid-19, il pubblico dovrà prenotare il posto tramite un sito che sarà lanciato nei prossimi giorni.

Il concerto si svolgerà nell’area Luna park di via Vespucci.

“Il grandi protagonisti della musica stanno ricominciando a fare concerti dopo un lungo stop forzato.

Abbiamo voluto che anche Andora fosse fra le città che riaprono alla musica, con l’auspicio di un ritorno alla normalità anche nel settore dell’intrattenimento – ha dichiarato il Sindaco Mauro Demichelis –

Il nostro sarà il più importante evento live della Liguria nel mese di settembre con protagonista una interprete straordinaria e molto amata come Fiorella Mannoia, per la quale hanno scritto i più grandi cantautori e che ha recentemente conquistato anche il pubblico televisivo.

Dopo i concerti di Lorenda Berté, Enrico Ruggeri, Nomadi, Edoardo Bennato e Gerry Calà, tutti proposti a ingresso libero, con Fiorella Mannoia confermiamo l’amore di Andora per la grande musica italiana e il nostro impegno nel proporre eventi di qualità che sono un’ulteriore occasione estiva per venire in Riviera e che danno un importante ritorno di immagine al nostro comune.

Le limitazioni imposte dalle normative COVID non ci permettono di accogliere migliaia di persone come nelle precedenti edizioni, ma l’Endless Summer offrirà in assoluto più posti a sedere, mediamente il doppio, di quelli dei grandi eventi genovesi di questa estate.

Il concerto si svolgerà nell’area del luna park di via Vespucci che assicura la sistemazione di posti a sedere adeguatamente distanziati.

L’impegno organizzativo sarà più complesso, ma si farà tutto quanto è richiesto dalle normative per assicurare ai partecipanti una serata speciale in tutta sicurezza”.