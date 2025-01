Filippo Odobashi vince il Città di Albenga

Albenga. E’ il pianista matuziano Filippo Odobashi ad aggiudicarsi la 37esima edizione del Concorso Pianistico Internazionale Città di Albenga. Nella prova di finale ha ottenuto il punteggio di 98 precedendo Arikawa Skimpe (97) ed Alessio Cipretti (96). Già nel 2020 Filippo aveva vinto il primo premio ad Albenga ma in una categoria minore, la categoria B. Filippo ha iniziato a sette anni lo studio del pianoforte presso l’Associazione Scuola di Musica Città di Sanremo con la professoressa Cristina Orvieto. Pur così giovane ha già all’attivo importanti successi, concerti ed esibizioni , avendo consolidato un repertorio pianistico importante ed ampio. Filippo Odobashi ha partecipato a Masterclass di alto livello con i Maestri Marek Drewnowski e Ivo Varbanov.

Prima di questo ad Albenga ha ottenuto il successo nei seguenti concorsi: Concorso Pianistico Nazionale di Cassano Magnago (2018), Franz Schubert (2018), Young Artists Piano Competition di Finalborgo (2019), Johann Sebastian Bach di Sestri Levante (2019), Concorso Internazionale per giovani musicisti “Il Bardo” di Milano (2019), Concorso Pianistico Nazionale di Cassano Magnago (2019), Concorso Pianistico Internazionale di Albenga (2020), European Piano Competition Sonja Pahor (2021), Diapason d’oro Concorso internazionale giovani musicisti di Pordenone (2021), Ars Nova International Music Competition Premio Paolo Spincich di Trieste (2021), Concorso Pianistico Internazionale di Arona (2021), Concorso Giovani Talenti Rovere d’oro di San Bartolomeo al Mare (2022), Concorso Pianistico Internazionale di Albenga (2022), Concorso Schubert Scuola di Ovada (2023).

Le sue migliori interpretazioni sono legate a Chopin, in particolare l’ ”Andante spianato e Grande Polacca brillante”. Nelle altre categorie il successo è andato a Michelle Mazzarello Antyschenko ( con 100, categoria Prime noe), Silvano Giannini (98, cat. A), Enzo Attilio Arnaboldi (98, B), Zhao Vivianzixzuan (98, C), Lucia Ardenti (98,D), Esmeralda Patenaj ( 92, E), Alessandro Di Lena (98, F) e Matteo Borsarelli (98, I). Garnde successo anche per il concerto di chiusura del concorso al Teatro Ambra che ha visto esibirsi tutti i vincitori della varie categorie: “Siamo molto soddisfatti- ha commentato Isabella Vasile che è la direttrice artistica del concorso- sia per il numero di partecipanti sia per la qualità delle esibizioni. Anche quest’anno abbiamo avuto una giuria di eccellenza con il presidente Eugenio De Rosa, Isabella Lo Porto, Giampaolo Nuti, Emanuele Torquati e Maria Vacca.

Voglio ringraziare i musicisti le loro famiglie, i docenti, gli accompagnatori, il sindaco Riccardo Tomatis e gli assessori Marta Gaia, Camilla Vio e Alberto Passino per l’ottimo lavoro di squadra svolto per la complessa organizzazione di questo importante evento, che porta il nome di Albenga nei più alti ed acculturati ambienti della musica classica”.

Questi i risultati dei finalisti nella cetegoria maggiore: Giacomo Alvino (93) Skimpe Arikawa (97, seconda calssificata), Alessio Ciprietti (96, terzo classificato), Alfredo Conte (93), David Alexandro Irimescu (95), Filippo Odobashi (98, Primo assoluto), Christian Pastorino (92) e Paolo Salvi (94)

Claudio Almanzi

