Filarmonica Sestrese via al 19° Festival di Musica Città di Genova

GENOVA 27 GIU Nei prossimi giorni, e fino ai primi di agosto, il 19° Festival di Musica “Città di Genova” si alterna con l’International Music Festival che si terrà nel 2020. Nel corso dei vari appuntamenti verranno presi in considerazione i diversi campi di intervento dell’attività della Filarmonica che nei suoi 174 anni di vita ed attività ininterrotta ha educato alla musica e all’amore per il territorio generazioni di giovani.

Il Festival ha il patrocinio del Comune di Genova, del Municipio VI Medio-Ponente, del Consiglio Regionale della Liguria, della Camera di Commercio di Genova, dell’Assomusica, di Palazzo Ducale, della Basilica Assunta e sotto l’egida del MIBACT, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo.

Prossimi appuntamenti di luglio, il 5 a Arenzano, il 13 al Ducale, il 16 al Porto Antico, il 24 a Sestri e l’8 agosto ad Arenzano

Domenica 30 giugno, ore 21 presso la Basilica “N.S. Assunta” di Sestri Ponente ecco l’Anteprima Festival in onore di Sant’Alberto Patrono di Sestri Ponente con il Concerto dell’Orchestra Giovanile della Filarmonica Sestrese diretta da Andrea Alinovi. Nella seconda parte del concerto gli Allievi del Corso Base di Direzione diretto dal Maestro Matteo Bariani eseguiranno brani di fine corso e ne seguirà la consegna dei diplomi.

La figura del Direttore in queste realtà musicali è determinante per la crescita musicale e artistica, tenuto conto che spesso devono agire in un contesto non professionistico. La carenza di direttori e l’urgente necessità di formarne di nuovi hanno indotto la Filarmonica da alcuni anni ad attivare il Corso di Direzione per i giovani che vogliono avvicinarsi alla direzione d’orchestra di fiati dando loro la possibilità di studiare la materia avendo a disposizione l’orchestra al completo e poter imparare a risolvere sul campo tutti quei problemi che questa complessa disciplina presenta.

Martedì 2 luglio, ore 16 nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale segue il Concerto Inaugurale del Festival con la partecipazione straordinaria dell’Orchestra Sinfonica Mountain Top Strings of California (USA) e l’Orchestra di Fiati e Percussioni della Filarmonica Sestrese. L’appuntamento internazionale quest’anno è con questa Ensemble californiana costituita da un vivace gruppo di musici-sti dai 15 ai 18 anni. Il repertorio comprende musica barocca di Corelli, Bach, Telemann e Vivaldi, oltre alla letteratura per orchestra da camera. Include, inoltre, una varietà di Light Rock e alcuni brani latino americani che danno alle esibizioni un’atmosfera eclettica.

Nata una decina di anni fa per diffondere la cultura musicale, soprattutto tra i giovani delle comunità montane nella regione californiana di Big Bear Lake, si è esibita anche alla Carnegie Hall di New York e in Europa. La Filarmonica Sestrese, fondata il 27 maggio 1845 si dichiara lieta di ospitare questa iniziativa che senz’altro avrà il duplice scopo di fare nuove esperienze musicali e umane e far conoscere Genova in tutto il mondo.

Marcello Di Meglio