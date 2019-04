Fezzanese-Savona, Grandoni: Dobbiamo fare punti

Domani, giovedì 18 aprile, al Miro Luperi di Sarzana, alle ore 15.00 si giocherà il prossimo match del campionato Fezzanese-Savona.

Ecco le parole del Mister biancoblù nella conferenza pre-gara: “Domani tutti cercheremo tutti punti utili per i propri obbiettivi, noi da parte nostra dovremo assolutamente dare tutto per mantenere la nostra posizione.

La partita con la Caratese ci fa capire che dobbiamo sempre giocare al massimo delle nostre possibilità. Dobbiamo guardare alle prossime partite senza pensare a quello che è già passato e domani mi aspetto una giornata molto calda, sotto tutti i punti di vista.

Deciderò la formazione domani perché siamo usciti con alcuni acciaccati dalla partita di domenica. A volte sono stato costretto a fare scelte e mettere giocatori fuori ruolo anche e soprattutto per il discorso quote. Potrebbero esserci dei cambiamenti non solo a causa degli infortuni ma per mia scelta.”