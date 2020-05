Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo 2020

L’edizione numero 57 del Festival di Cervo, nonostante tutto si farà, e noi tiriamo un sospiro di sollievo

La manifestazione, che dal 1964 si tiene sul magico Sagrato dei Corallini, si prepara alla partenza il prossimo mese di luglio, anche se in forma “ridotta”, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid19 che ha sconvolto i piani previsti e organizzati già da mesi. Al centro, naturalmente, la questione Sicurezza: la tutela del pubblico, prima di tutto, che potrà accedere alla storica piazza e assistere ai concerti nelle condizioni previste dalla legge, ma anche di chi lavora, degli artisti e di tutto il personale tecnico e amministrativo coinvolto nell’organizzazione del Festival.

“Stiamo elaborando un idoneo protocollo di sicurezza che rispetti appieno le disposizioni governative in materia – dichiara il Sindaco Lina Cha – e, in un momento così delicato per il settore dello Spettacolo, siamo felici di poter supportare i lavoratori coinvolti in questa decennale e amatissima manifestazione, uno dei fiori all’occhiello del nostro borgo. È un grosso impegno in termini di risorse, visto che abbiamo avuto tra le altre priorità l’istituzione di un fondo di solidarietà per i residenti; ma siamo convinti che tutti – cittadini, turisti, pubblico – abbiano un forte bisogno anche di normalità, di certezza, di…Bellezza. Ecco, siamo pronti a regalare ancora qualche sogno sotto la luna che rischiara il nostro magico Sagrato”.

Segnale importante dal Comune di Cervo, che ha sempre avuto un occhio di riguardo per la Cultura, riservandole il giusto peso nella vita dei cittadini.

Ecco quindi pronto un cartellone fatto di undici serate e diciassette appuntamenti (alcuni saranno proposti in forma “doppia”, con due repliche a orario distanziato) con inizio il 17 di luglio e conclusione il 28 di agosto.

Il programma della manifestazione sarà diramato al più presto, insieme alle modalità di prenotazione. Sarà inoltre visibile sul sito www.cervofestival.com e sulle pagine social della manifestazione.

Sempre nel segno di cultura e qualità.

Cervo…is magic!