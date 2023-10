L’appuntamento è per Giovedi 19 ottobre alle ore 17.00 alla Biblioteca Universitaria

Nell’ambito del seguito “Festival dell’Eccellenza al Femminile”, di cui LIGURIA NOTIZIE è “Media Parner”, Maria Pia Abbracchio, scienziata, farmacologa, Pro-Rettrice dell’Università Statale di Milano, componente della Comitato Scientifico per il Nobel (a partire dal libro Donne nella Scienza, Franco Angeli Editore di cui è coautrice insieme a Marilisa D’Amico), dialoga con Adriana Albini, scienziata nell’ambito della ricerca oncologica e scrittrice.

“Sono mai esistite donne-scienziato?” Partendo dalla domanda posta, nel lontano 1969, da una giovane studentessa di Yale ad un consesso di professori e studenti maschi, le due autrici riscoprono il ruolo potente delle Donne nella Scienza e ripercorrono la discriminazione nella storia e il peso del pregiudizio; il contributo delle scienziate, spesso invisibile o oscurato; la parità scritta nella Costituzione e le difficoltà a realizzarla; i progressi fatti e i preconcetti, anche inconsapevoli e femminili, che ancora limitano le carriere; le conseguenze della pandemia e le occasioni di riscatto offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

E, infine, alla luce della loro esperienza, le due autrici riportano alcune testimonianze, raccontando i loro percorsi di carriera, le difficoltà incontrate durante la strada, i modelli femminili che le hanno guidate, la scelta di essere mogli, madri e mentor per le giovani donne che non vogliono rinunciare alla passione per una professione e alla vita privata.

Un incontro da non perdere!

FRANCO RICCIARDI