Festa di Halloween a Bogliasco a Genova: castagne e brulè, letture da brivido, mangiafuoco e musica in piazza domenica 31 ottobre 2021.

Festa di Halloween a Bogliasco per grandi e piccini, con una serie di eventi pensati da Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Dalle 15 alle 18 in piazza XXVI Aprile sarà allestita la “Casa della strega del bosco” dove la strega in persona ha preparato letture paurose suddivise per fasce di età:

dalle 15 alle 16 letture per i bambini fino ai 6 anni, dalle 16 alle 17 dai 6 agli 8 anni, dalle 17 alle 18 dagli 8 ai… 99 anni.

La “Strega castagna” invece preparerà le caldarroste e verserà bicchieri di vin brulè con il supporto degli Alpini di Genova Nervi.

A tardo pomeriggio, quando scende il buio, la “Strega del fuoco” intratterrà tutti con danze e spettacolo di mangiafuoco.

Per tutto il pomeriggio in piazza la musica dei sassofoni degli Horus Quartet accompagnerà la festa, e il quartetto è pronto a partire per un corteo musicale per le vie del paese.