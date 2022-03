Festa dei Papà al Piccolo Principe di Alassio, l’occasione per un grande laboratorio artigiano all’aria aperta

Festa dei Papà al Piccolo Principe di Alassio, il Nido d’Infanzia Comunale Piccolo Principe di Alassio, con il Consorzio Sociale Savonese hanno pensato di organizzare per venerdì 17 marzo una giornata in cui il giardino potesse trasformarsi in un grande laboratorio all’aria aperta, coinvolgendo tutti i papà dei bambini frequentanti in un esperienza creativa, diventando per un giorno dei piccoli grandi artigiani, utilizzando materiali di recupero come legno, assi e listelli, pallets, in sintonia con la programmazione educativa proposta per l’anno scolastico in corso.

Un grande lavoro di squadra, creatività, manualità e condivisione hanno contribuito alla realizzazione di alcuni oggetti che verranno utilizzati dai bambini stessi nell’area esterna, come la casetta, il percorso sensoriale, una cucina. Un esperienza divertente, entusiasmante e ricca di felicità, dopo un lungo periodo di chiusura, dove i laboratori potevano essere svolti e realizzati solo a distanza.

“La mattinata si è conclusa con i papà che si sono uniti ai propri bambini che sono rimasti stupiti e felicemente sorpresi di poter condividere un pezzettino di giornata con loro -commenta Franca Giannotta, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio – Ringraziamo tutti i papà che hanno partecipato dimostrando ancora una volta quanto sia importante la condivisione tra servizio educativo e famiglia, rendendo questa giornata indimenticabile per i loro bambini e per tutto il Servizio”.