Nella giornata di domani, Ferragosto, Atp Esercizio informa che il servizio di trasporto pubblico continuerà con orario festivo compresa la domenica 16 agosto. Per il servizio di Shuttle Bus dal Tigullio e dall’entroterra, proseguirà nelle giornate festive e fino al 31 agosto con modalità “Chiamabus”.

Chi arriva e chi parte per Aeroporto Cristoforo Colombo avrà a disposizione un bus navetta di Atp l’Airport Shuttle. Per il bus a chiamata, si dovrà prenotare on-line sul sito di Atp Esercizio. Il cliente deve prenotare almeno 4 giorni prima della data del volo, il call center Atp lo contatterà entro 24 ore per confermare la prenotazione.

Per il pagamento sempre on line con paypal o carta di credito, il cliente riceverà il link dall’Atp. La linea turistica 82 da Santa Margherita a Portofino sono aumentate a 58 le corse della linea 82 valutata la linea turistica per eccellenza.

Sono disponibili le corse serali con partenze da Santa Margherita per Portofino nel dopo cena alle 20.37, 21.37 e 22.37; mentre per il ritorno “by night” dalla nota piazzetta per Santa si può scegliere tra le partenze alle 21.00, 22.00 e 23.00. Anche la scelta di programmare un orario cadenzato risponde all’esigenza di memorizzare meglio l’orario delle partenze.

Il servizio è fruibile con il tradizionale titolo di viaggio "Portofino Pass": la tariffa è di 3 euro per la sola andata e di 5 euro per l'andata e ritorno. I titoli di viaggio che a seguito dei dispositivi anti Covid non possono essere acquistati a bordo compreso la linea 82 per Portofino.