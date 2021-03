Ferpi | Empowerment e comunicazione, evento online

La data è venerdì 5 marzo 2021 alle ore 16.30, l’evento digitale dal titolo “Empowerment e comunicazione”, organizzato dalla sinergia tra le delegazioni FERPI Campania e Liguria per dedicare un approfondimento specifico al mese delle donne.

Elena Salzano e Alessandra Grasso, delegate territoriali FERPI di Campania e Liguria, condurranno l’incontro con un ampio numero di ospiti, che racconteranno importanti esperienze professionali sul tema, alla presenza di Rossella Sobrero, presidente della Federazione Relazioni Pubbliche Italiana.

Tra gli ospiti troviamo, Mariangela Cassano, esperta di comunicazione, ha fondato durante il lockdown la community digitale DEA #Donnecheammiro come forma di intrattenimento professionale e supporto sui social per creare network e raccontarsi, valorizzando coraggio, vitalità e passione dell’universo femminile e mettendo in luce modelli a cui ispirarsi.

Alessandra Puglisi, presidente Comitato Femminile Plurale Confindustria Salerno, in questa veste si occupa di valorizzazione delle diversità di genere, di generazione, così come di provenienza geografica – come opportunità per la creazione di valore e di sostegno alla crescita dell’Associazione e del territorio. È una convinta sostenitrice del fatto che l’equilibrio di genere, l’integrazione di tutte le diversità, lo scambio osmotico tra punti di vista diversi possano rivelarsi un potente motore di innovazione, capace di migliorare il singolo, così come le organizzazioni di persone.

Rosella Scalone, imprenditrice e digital strategist, è presidente dell’associazione SAVE THE WOMAN per la diffusione della tecnologia in progetti sociali, come la creazione del chatbot contro la violenza di genere #Nonpossoparlare: un supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in maniera anonima e silenziosa per le donne che vivendo con maltrattanti hanno difficoltà a telefonare a un centro antiviolenza del territorio per ricevere le informazioni base.

Adriana Versino, consigliere delegato Fondazione Vodafone Italia che ha lanciato lo scorso novembre il video manifesto del progetto #ChiedoPerUnAmica, una campagna social nata per comunicare l’impegno di Vodafone e la sua Fondazione contro la violenza di genere e per promuovere l’utilizzo di BrightSky, l’app sviluppata da Fondazione Vodafone per supportare le donne che subiscono violenza domestica e maltrattamenti.

Enzo D’Errico, direttore “Corriere del Mezzogiorno” dal 2015, che affronterà il tema donne nell’editoria, per parlare di un incarico che ancora oggi pare essere appannaggio del mondo maschile, fornendo un contributo dal suo osservatorio.

“La parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace”, si legge sul sito delle Nazioni Unite. Spiega Alessandra Grasso, “garantire alle donne e alle ragazze parità di accesso all’istruzione, alle cure mediche, a un lavoro dignitoso, così come la rappresentanza nei processi decisionali, politici ed economici, promuoverà economie sostenibili, di cui potranno beneficiare le società e l’umanità intera.”

L’evento è gratuito, 25 crediti formativi per i soci FERPI.

L’incontro si svolgerà sulla piattaforma “Zoom”, si può richiedere il link (o qualsiasi altra informazione) ad uno dei seguenti indirizzi: Elena Salzano delegazione.campania@ferpi.it; Alessandra Grasso delegazione.liguria@ferpi.it

