Febbraio tra Super Bowl, Coppa Italia, Serie A e Champions League: statistiche e quote

Lunedì 10 febbraio 2025 alle 00:30 inizierà lo spettacolo americano più seguito al mondo: il Super Bowl. Quest’anno si sfidano i campioni in carica del Kansas City Chiefs contro i Philadelphia Eagles, due squadre di altissimo livello e che si equivalgono in campo.

Nel palinsesto di calcio si comincia con la Coppa Italia, per passare dalla Serie A fino ai playoff Champions, tre competizioni in cui l’Inter di Inzaghi è al top delle statistiche.

Kansas City favoriti sugli Eagles

Le statistiche della NFL vedono il Kansas City arrivare alla sua terza finale consecutiva da favoriti, in caso di vittoria sarebbe l’unica franchigia ad aver vinto 3 titoli consecutivi e nel palinsesto delle scommesse superbowl 2025 la vittoria del Kansas City è quotata a 1,75, con l’Handicap – 1,5 a quotato a 1.9.

I campioni in carica puntano a vincere il loro quinto Super Bowl in carriera per scalare la classifica all time NFL, mentre i Philadelphia Eagles partono come sfavoriti con la vittoria quotata a 1.95: soltanto un titolo NFL per loro, vinto nel 2017. Nel grandissimo spettacolo dell’half time si esibiranno Eminem, Dre, Mary J. Blige e Kendrick Lamar.

Juve e Milan protagoniste nei playoff Champions e Coppa Italia

Il Milan e la Juve restano favorite nei playoff Champions, il Diavolo affronterà il Benfica, mentre la Vecchia Signora farà un remake contro il PSV, con cui ha già vinto nei giorni per 3 – 1.

Anche in Coppa Italia Milan e Juve restano le favorite per agguantare la vittoria, ma dovranno superare le insidie che si nascondono nel tabellone.

Inter contro Napoli in Serie A: il Biscione punta al Triplete

Nelle quote serie a 2025 delle favorite alla vittoria su Betfair sono Inter e Napoli a dominare, con il Biscione vincente Serie A quotato a 1.72 e l’armata azzurra di Conte quotata vincente scudetto a 2.2. Resta un passo indietro la Dea, tuttavia, il campionato è ancora aperto.

Anche in Coppa Italia l’Inter è tra le favorite alla vittoria, tuttavia, dovrà prima superare la temibile Lazio di Baroni, che sta facendo bene sia in campionato che in Europa League.

Sul versante Champions, i Nerazzurri dominano le quote come migliore italiana favorita alla vittoria, con il valore che si è abbassato da 15 a 13 dopo la chiusura del girone unico, con il Biscione che non solo è rientrato nella top 4, ma ha messo in cassaforte soltanto due punti in meno della capolista, agguantando direttamente la qualificazione agli ottavi.

L’Inter punta al Triplete e lo fa in grande stile, tra le statistiche del girone unico i Nerazzurri primeggiano con 7 clean sheet su 8, mentre in campionato quello interista è il miglior reparto offensivo della Serie A: 55 gol segnati nelle prime 22 gare e media di oltre 2.5 reti per match.

Super Bowl, Coppa Italia, Champions, Serie A e tutti gli altri tornei UEFA saranno i protagonisti assoluti del palinsesto sportivo di febbraio, tutti eventi ricchi di spettacolo, agonismo e imprevedibilità.