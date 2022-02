Farfallina Due e Prospettica vincono a Varazze

SAVONA. 16 FEBBR. Si è concluso, con uno spettacolare fine settimana di regate, il 31esimo Campionato Invernale del Ponente. A vincere il prestigioso trofeo sono state Farfallina 2 (di Davide Noli, prima sia nella classifica in ORC sia in IRC) e Prospettica (di Vittorio Giardini Gran Crociera).

L’ ultima tappa del Campionato, la 44esima Coppa d’ Inverno, ha visto la presenza di 41 imbarcazioni che hanno dato vita a sfide combattute e di alto livello tecnico. La classifica generale della 44esima Winter ha visto trionfare in classe ORC “Horatio” (l’X-41 di Massimiliano Rizzo) davanti a “Batanga” (di Guido Tabellini) e “Lunatika” (il Sun Fast 3600 di Guido Baroni). Nella Classe IRC in prima posizione l’Italia 11.98 “Batanga” davanti a “Voscià” (il Comet 45 di Aldo Resnati) e “Lunatika”. La classe Gran Crociera ha visto il successo di “Prospettica” (il Comet 41 di Vittorio Giardini) che ha preceduto “Mediterranea” (di Marco Pierucci) e “Ziggy” (di Andrea Nasuti). La classifica generale del Campionato Invernale ha visto il successo per la classe ORC di “Farfallina” davanti a “Batanga” ed “Horatio”. Per la classe IRC prima è risultata ancora “Farfallina”, davanti a “Batanga” e “Lunatika”. Nella classe Gran Crociera trionfo per “Prospettica” seguita da “Mediterranea” e da “Ziggy”. Alla premiazione, che si è svolta al termine della prova di domenica, è intervenuto l’Assessore del Comune di Varazze Mariangela Calcagno che ha portato ai regatanti il saluto dell’Amministrazione Comunale. Un caloroso ringraziamento da parte del Comitato Organizzatore è andato: al Comitato di Regata presieduto da Roberto Goinavi, coadiuvato da Salvatore Decaro e al Presidente della Giuria Enrico Pilla; a tutti i Soci che si sono resi disponibili a terra e in mare, fondamentali per la buona riuscita della manifestazione. Un doveroso ringraziamento anche a Marina di Varazze che ha offerto ai partecipanti un’ospitalità impeccabile, contribuendo al successo del Campionato. Dopo la premiazione, il saluto a tutti i partecipanti si è svolto presso il Bar Boma, prezioso alleato durante tutta la manifestazione.

Anche il meteo ha dato il suo contributo in questa edizione offrendo giornate soleggiate e condizioni di vento adatte a soddisfare ogni esigenza tecnica. Il Campionato Invernale del Ponente è stato organizzato con grande maestria dal Comitato dei Circoli del Ponente formato dal CN Celle, LNI Savona, LNI Sestri Ponente e Varazze CN con l’ospitalità della Marina di Varazze ed il patrocinio del Comune di Varazze. Questa la classifica finale.

XXXI Campionato Invernale del Ponente.

Classe ORC: 1) Farfallina 2 (Davide Noli,YC Sanremo), 12 punti; 2) Batanga (Guido Tabellini, Varazze CN), 20; 3) Horatio (Massimiliano Rizzo, Skipper Club Milano), 23; 4) Lunatika (Baroni), 30; 5) Sangria (Forza e Coraggio) ,38.

Classe IRC: 1) Farfallina 2 (Noli), 9; 2) Batanga (Tabellini), 18; 3) Lunatika (Guido Baroni, CV Orza), 20; 4)Voscia (Aldo Andrea Resnati, LNI Milano), 26; 5) Big Wool (Roberto Iorio, YC Parma), 34.

Classe Gran Crociera: 1) Prospettica (Vittorio Giardini, Varazze Club Nautico), 15; 2) Mediterranea (Marco Pierucci), 22; 3) Ziggy (Andrea Nasuti, Vele &Vento), 31; 4) Sparviero (Alberto Pedone, Mirage Windsurfing), 35; 5) Charas 2 (Giampiero Intrieri, YC Marin Pisa), 38.

CLAUDIO ALMANZI