Facebook, Zuckerberg alla CNN: non mi dimetto

Mark Zuckerberg resterà a capo di Facebook, lo ha detto pubblicamente durante un’intervista alla CNN.

Ad una domanda diretta sul fare un passo indietro dalla presidenza del CdA di Facebook, Zuckerberg ha risposto: “Non è questo il piano”, poi ha aggiunto: “In futuro succederà, non farò questo per sempre, ma certamente al momento non penso che abbia senso”.

Tutto questo dopo il ciclone sollevato dall’inchiesta del New York Times che lo ha accusato di aver ignorato i segnali d’allarme sulle interferenze nelle elezioni Usa e su Cambridge Analytica.

Poi, a proposito degli attriti con la direttrice operativa di Facebook, Sheryl Sandberg ha precisato: “E’ una parte importante della compagnia. E’ una partner importante per me da 10 anni e spero che lavoreremo insieme per i decenni a venire”.